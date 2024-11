Il-‘mentor’ jirdoppjalu l-paga ta’ Luke Dalli

Read in English.

Iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għall-Arti, Albert Marshall, irdoppja l-paga minn fondi pubbliċi li qed jingħata Luke Dalli, bin l-eks Ministru Laburista u l-eks Kummissarju Ewropea Helena Dalli.

Dan l-avukat żagħżugħ, li għandu impjieg full-time ma’ ditta legali li fetaħ flimkien mal-Viċi President tal-MFA Matthew Paris (imsejħa DalliParis Advocates), dan l-aħħar għandu kif ingħata kuntratt imħallas tajjeb biex ikun l-Uffiċjal Ewlieni tal-Operat (COO) tal-Kunsill tal-Arti li jmexxi Marshall. Għal din il-kariga qed jingħata pakkett finanzjarju ta’ kważi €60,000 fis-sena.

Dalli diġà ħadem għal Marshall meta kien student, u meta Marshall kien imexxi l-istazzjon Laburista ONE TV. Fl-2021, Dalli kien irrefera pubblikament għall-kap tiegħu bħala “life mentor”.

Dalli hu sapporter akkanit mal-eks Prim Ministru diżonorat Joseph Muscat u kien ingħata impjieg mal-gvern minnufih malli l-Labour kiseb il-poter.

Meta Dalli ġab il-warrant tiegħu fl-2014 biex jipprattika bħala avukat, Albert Marshall minnufih tah kuntratt ta’ tliet snin biex jaħdem bħala uffiċjal legali tal-Kunsill għall-Arti, u jagħti pariri legali lill-membri tal-bord. Hu kien tħallas €30,000 b’kollox, inkluż bosta allowances.

Fl-2017, il-kuntratt definit ta’ Dalli sar kuntratt indefinit, u dan kien ifisser li issa kellu impjieg għal ħajtu.

Issa f’Awwissu li għadda, Marshall tah promozzjoni, did-darba għall-kariga ta’ COO li tirdoppjalu l-pakkett finanzjarju. Minbarra s-salarju bażiku ta’ €43,333 fis-sena li jiżdied kull sena, Dalli ngħata wkoll lista ta’ allowances, fosthom l-hekk imsejħa “allowance għar-responsabbiltà”, li żiedet is-salarju tiegħu għal qrib is-€60,000.

Skont il-kuntratt tiegħu, Dalli m’għandux għalfejn ikun preżenti fl-uffiċċju tiegħu bi skeda fissa bħall-bqija tal-impjegati. Minflok, il-kuntratt tiegħu jiddikjara li l-iskeda tiegħu hi flessibbli u titfassal bi ftehim ma’ Albert Marshall. Dalli, infatti, iqatta’ ħafna minn ħinu fuq xogħol għad-ditta legali tiegħu.

Il-kuntratt tiegħu jistipula wkoll li m’għandux bżonn l-approvazzjoni ta’ min jimpjegah biex ikun jista’ jissokta bl-attività kummerċjali personali, inkluż dik fid-ditta legali tiegħu.

Dalli bħalissa hu azzjonist f’diversi kumpaniji mmexxija minn missieru Patrick, ħafna minnhom fl-industrija tal-bini. Dawn jinkludu BJD Ltd, P&D Investments Ltd, PLJ Holdings Ltd, Pada Builders Ltd u PLJ Dalli Ltd.

L-azzjonist l-ieħor hu ħuh Jean Marc, u missierhom Patrick Dalli hu s-segretarju tal-kumpaniji kollha. Dawn il-kumpaniji lkoll iddikjaraw telf fl-aħħar kotba finanzjarji ppubblikati.

L-aħħar promozzjoni li ngħata Luke Dalli ħabtet eżatt mat-tħabbira pubblika li għamel is-sajf li għadda meta waqaf jippreżenta l-programmi fuq ONE TV wara 14-il sena jipproduċi l-programmi politiċi.

Dan l-aġir tiegħu, li jitbiegħed pubblikament mill-Partit Laburista sar fl-istess żmien meta ommu, Helena Dalli, kienet qed tagħmel pressjoni fuq il-Prim Ministru Robert Abela biex jinnominaha għat-tieni terminu tagħha bħala Kummissarju Maltija fl-UE. Madanakollu Abela rrifjuta lil Dalli u minflokha nnomina lill-eks chief of staff tiegħu, Glenn Micallef.